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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 16:51 BJT

〔英国金融市场〕英债期货走强且英镑下跌,此前英国公布GDP逊于预期

路透伦敦7月25日电---英国公布第二季国内生产总值(GDP)萎缩幅度超预期后英国公债上扬,英镑兑美元下跌,欧元兑英镑走强.

英国9月公债期货FLGU2上涨逾20个跳动点.

英镑/美元GBP=D4跌至12日低点1.5485美元,数据发布前报约1.5534.

欧元/英镑EURGBP=D4升至盘内高点0.7830英镑,数据公布前为0.7795.(完)

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