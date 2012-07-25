〔中国债市〕短端收益率小升,受月内降准预期淡化和新债结果高于预期带动

路透北京7月25日电---中国银行间债市周三短券收益率小幅上扬.受今日续发三年国债,招标结果远高于预期的带动,二级市场久期相近的券种收益率明显上行,加之市场对月内降准预期现淡化迹象,引领短端收益率出现1-3个点不同程度的升幅.

交易员并表示,央行迟迟没有降准,仅以滚动逆回购操作,并不是改善流动性的治本之策,对于短期资金面持偏谨慎的观点.预计现券后市或维持震荡格局.

业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币三年续发固息国债,中标收益率为2.4829%,远高于此前2.41%的市场预测均值.该期债的最优(边际)收益率为2.5847%,首场投标倍数1.33倍.[ID:nSB1686040]

"今日短端收益率上行部分原因是市场对月内降准预期的一个落空."深圳一券商交易员称.

北京一银行交易员补充道,"今日二级市场三年国债还是上的比较多的,因(新债)投标太差."

剩余期限约2.373年的固息国债110025券最新收益率双边报价tCN110025=CFXM在2.4400%/2.4400%,较上一交易日尾盘2.35%/2.35%明显上行.剩余期限约0.47年的固息国债120001券最新收益率双边报价tCN120001=CFXM在2.1799%/2.1799%,昨日末笔为2.14%/2.14%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.6957 3.3425

上日 2.9700 3.3943

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.6660/2.6049

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.2870/2.2340

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.8180/2.7562 (完)

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