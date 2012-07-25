〔中国财政〕8月起分批扩大营改增试点范围至北京等十省市--国务院

路透北京7月25日电---中国国务院会议周三决定,自8月起扩大营业税改征增值税试点范围,将交通运输业和部分现代服务业的改征试点范围,由上海市分批扩大至北京等十省市;明年将继续扩大试点地区,并选择部分行业在全国范围试点.

中国政府网(gov.cn)刊登新闻稿称,自2012年8月1日起至年底,将两个行业的营业税改征增值税试点范围,由上海市分批扩大至北京、天津、江苏、浙江、安徽、福建、湖北、广东和厦门、深圳10个省市.

中国财政部去年11月公布营业税改征增值税试点方案,并称将营业税改征增值税是一项重要的结构性减税措施,改革试点行业总体税负将不增加或略有下降.而这一改革将力争在"十二五"(2011-2015年)期间逐步推广到全国范围.[ID:nSB1226356]

国务院会议并称要继续大力实施促进中部地区崛起战略,包括加强粮食生产基地、能源原材料基地和现代装备制造及高技术产业基地建设;全方位扩大开放,支持武汉、郑州、长沙等地区加快金融改革和金融创新;支持长江流域具备条件的地方设立海关特殊监管区域等.(完)