〔英国数据〕第二季GDP继续萎缩,受天气因素和额外公共假期拖累(更新版)

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路透伦敦7月25日电---英国政府周三公布的数据显示,2012年第二季国内生产总值(GDP)萎缩幅度超出预期,异常的潮湿天气和额外公共假日,使得本已受到欧元区债务危机以及政府撙节措施拖累的经济进一步承压.

英国国家统计局公布,英国第二季GDP初值较前季萎缩0.7%,路透预估为萎缩0.2%,第一季较前季萎缩0.3%.[ID:CN1686508].

去年底时,英国滑向四年以来的第二次衰退.此次最新数据表明,该国经济连续第三个季度萎缩.

英国第二季GDP的萎缩幅度为2009年第一季以来最大.英国国家统计局表示,目前经济产出较2010年第二季度保守党和自由民主党联合政府开始执政时下降了0.3%.

英国央行此前已宣布了另一轮规模为500亿英镑的购债计划,以帮助缓和暗淡的经济前景.[ID:nSB1652224].但周三数据可能令市场愈发财测,该行有可能在今年稍晚降息.