〔中国保险〕险资对未上市企业股权投资上限倍增至总资产10%

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透上海7月25日电---中国保监会周三发布通知,将保险公司投资未上市企业股权、股权投资基金等相关金融产品,账面合计余额由此前不高于上季末总资产的5%调整为10%.
刊登在保监会网站的通知表示,险资投资上述资产,可自主确定投资方式.投资单一股权投资基金的账面余额,不高于该基金发行规模的20%.
保险资金直接投资股权的范围方面,增加能源企业、资源企业和与保险业务相关的现代农业企业、新型商贸流通企业的股权等.
通知并规定,保险公司投资非自用性不动产、基础设施债权投资计划及不动产相关金融产品,账面余额合计不高于本公司上季末总资产的20%.其中投资非自用性不动产的账面余额,比例不高于15%;投资基础设施债权投资计划和不动产相关金融产品的账面余额,合计比例不高于20%.(完)
参看详情,可点选保监会网站(here)
--发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%