〔中国保险〕险资对未上市企业股权投资上限倍增至总资产10%

路透上海7月25日电---中国保监会周三发布通知,将保险公司投资未上市企业股权、股权投资基金等相关金融产品,账面合计余额由此前不高于上季末总资产的5%调整为10%.

刊登在保监会网站的通知表示,险资投资上述资产,可自主确定投资方式.投资单一股权投资基金的账面余额,不高于该基金发行规模的20%.

保险资金直接投资股权的范围方面,增加能源企业、资源企业和与保险业务相关的现代农业企业、新型商贸流通企业的股权等.

通知并规定,保险公司投资非自用性不动产、基础设施债权投资计划及不动产相关金融产品,账面余额合计不高于本公司上季末总资产的20%.其中投资非自用性不动产的账面余额,比例不高于15%;投资基础设施债权投资计划和不动产相关金融产品的账面余额,合计比例不高于20%.(完)

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