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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 17:18 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎技术面:有炒家做多,但0.9850处挂有反转止损单

0859GMT

* 目前我们在0.9900处做多美元/瑞郎,上看1.0000

* 0.9889/0.9895(周一/周二低位)之间形成重重支撑

* 0.9850处设有反转止损单,若被触发,将是看空讯号

(完)

--编译 白云; 审校 王洋

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