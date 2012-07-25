〔泰国利率〕央行维持指标利率在3.0%不变,但调降经济增长预估(更新版)

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路透曼谷7月25日电---泰国央行周三第四次维持指标利率在3.0%不变,旨在扶持经济,但部分政策委员希望降息,因欧债问题令该国已然受累于去年洪灾的出口进一步受创.

大多数分析师仍然预计泰国央行今年不会调整利率,不过央行强调,一旦全球经济恶化,已准备好调整货币政策.

泰国央行将2012年经济增长预估从6.0%调降至5.7%,并在一个多月内第二次调降出口增速预估,从增长8%调降至7%.

央行还将2012年整体通胀率从3.3%调降至2.9%,将核心通胀率预估从2.5%降至2.2%.

"泰国经济继续从洪灾中稳步复苏,接近于潜力水平...不过全球经济前景恶化,已开始影响到出口领域,导致经济增长前景下修,"货币政策委员会(MPC)在声明中表示.

分析师仍预计不会降息,除非经济出现大幅滑坡.

"我们估计的基本情形是,指标利率在年内剩余时间内都不会变动,不过这取决于欧债危机会如何演变,"Forecast的分析师Radhika Rao表示.

路透调查此前访问的所有16名分析师都预计,泰国央行本周将把指标一天期附买回利率THCBIR=ECI维持在3.0%不变.(完)