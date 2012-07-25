土耳其周三将关闭所有土叙边境

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔7月25日电---土耳其海关与贸易部官员对路透表示，土耳其同叙利亚的所有边境将自周三起全部关闭，以回应日益恶化的安全形势。
过去一周来，叙利亚反对派已夺取了叙利亚多个边境的控制权。
土耳其关闭边境将中断土叙两国间的车辆通行。叙利亚危机爆发以来，大量叙利亚难民通过走私路线越境进入土耳其。
上月叙利亚军方击落一架土耳其军事飞机，令两国紧张关系加剧。
上述未具名官员称，周三的行动将关闭目前土叙间仍开放的Cilvegozu、Oncupinar和Karkamis边境。
该官员表示，海关与贸易部长Hayati Yazici将在0800 GMT（北京时间1600）宣布这一决定。（完）
--编译：程芳 发稿：张家伟
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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