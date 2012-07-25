〔中港股市〕港股连跌三日,地产股跌势拖低内地股市

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 恒生指数跌0.1%,沪深300指数跌0.7%
* 和记黄埔和长江实业下跌,因将收购英国天然气公司
* 国美电器股价跌至纪录低点,此前预警将录得首次营业亏损
* 中资地产股挫跌,因有迹象显示政府将采取更多措施调控房价
路透香港7月25日电---香港股市周三连续第三日下跌,部分原因在于,本地综合企业和记黄埔旗下的数家公司计划以10亿美元收购一家英国天然气公司.
中资地产类股挫跌,有新迹象表明中国政府可能采取更多措施抑制房价上涨,令投资者感到不安.
恒生指数.HSI下滑0.1%,收报18,877.3点,脱离日低18,710.6点,之前欧洲市场小幅开高,因一位决策者的讲话激起对欧洲央行将采取更多行动的期望.
但防御类股上涨,以及成交额较低暗示后市走势将疲软,有更多企业发布获利预警,提醒大家中国经济放缓对企业的冲击程度大于之前预期.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)