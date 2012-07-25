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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 17:50 BJT

〔中港股市〕港股连跌三日,地产股跌势拖低内地股市

* 恒生指数跌0.1%,沪深300指数跌0.7%

* 和记黄埔和长江实业下跌,因将收购英国天然气公司

* 国美电器股价跌至纪录低点,此前预警将录得首次营业亏损

* 中资地产股挫跌,因有迹象显示政府将采取更多措施调控房价

路透香港7月25日电---香港股市周三连续第三日下跌,部分原因在于,本地综合企业和记黄埔旗下的数家公司计划以10亿美元收购一家英国天然气公司.

中资地产类股挫跌,有新迹象表明中国政府可能采取更多措施抑制房价上涨,令投资者感到不安.

恒生指数.HSI下滑0.1%,收报18,877.3点,脱离日低18,710.6点,之前欧洲市场小幅开高,因一位决策者的讲话激起对欧洲央行将采取更多行动的期望.

但防御类股上涨,以及成交额较低暗示后市走势将疲软,有更多企业发布获利预警,提醒大家中国经济放缓对企业的冲击程度大于之前预期.

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