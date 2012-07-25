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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 17:32 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月25日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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*中国北车      100        20      9   7/26簿记建档   中国银行     AAA        7/27      7/30
601299.SS                                          兴业银行      
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*神华集团      600        70      9   7/26簿记建档   兴业银行     AAA        7/27      7/30
                                                     中信银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*福建建工集团    8         5      12    7/30簿记建档   建设银行       AA-     7/31     8/1
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*安徽省外经      7         4      12    8/1簿记建档    兴业银行       AA-     8/2      8/3
建设集团
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阳谷祥光        10         5      12    7/26簿记建档   国开行         AA-     7/27     7/30
铜业公司
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珠海联邦制药     6         6      12    7/26簿记建档   招商银行       AA-     7/30     7/31
股份公司
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紫江企业         6         4      12    7/26簿记建档   中国银行       AA      7/27     7/30      
(600210.SS)    
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深圳茂业商      16         8      12    7/26簿记建档   中国银行       AA      7/27     7/30
厦有限公司                                                 
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横店集团        28        15      12    7/26簿记建档   中国银行       AA+     7/27     7/30
                                                       光大银行       
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东轻公司         2         1      12    7/26簿记建档   中信银行       AA-     7/30     7/31
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深圳裕同印刷     2.4       1.2    12    7/27簿记建档   招商银行       A+      7/30     7/31
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浙江华友钴业     5         2.5    12    7/27簿记建档   中信银行       A+      7/31     8/1
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重庆市农         5         5      12    7/27簿记建档   兴业银行       AA-     7/30     7/31
业投资集团
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伊犁农四师国     4         4      12    7/31簿记建档   兴业银行       AA      8/1      8/2
有资产投资公司
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商   主体评级   起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)
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*青海交投       15        5       7    7/31簿记建档    招商银行     AA        8/2       8/3
                15        5       5    
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*江苏洋河集团   20        8       5    8/1簿记建档     兴业银行     AA+       8/2       8/3
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*淮南矿业集团    9        9       5    8/1簿记建档     民生银行     AAA       8/2       8/3
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太原煤炭         8.5      8.5     5    7/30簿记建档    交通银行     AA        8/1       8/2
气化集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日    上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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北京经济技术     0.5      0.5      2   7/26簿记建档  北京银行       AA         7/27      7/30
开发区科技中小企业        (北京首创投资担保公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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暂无 
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩

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