《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*中国北车 100 20 9 7/26簿记建档 中国银行 AAA 7/27 7/30
601299.SS 兴业银行
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*神华集团 600 70 9 7/26簿记建档 兴业银行 AAA 7/27 7/30
中信银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*福建建工集团 8 5 12 7/30簿记建档 建设银行 AA- 7/31 8/1
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*安徽省外经 7 4 12 8/1簿记建档 兴业银行 AA- 8/2 8/3
建设集团
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阳谷祥光 10 5 12 7/26簿记建档 国开行 AA- 7/27 7/30
铜业公司
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珠海联邦制药 6 6 12 7/26簿记建档 招商银行 AA- 7/30 7/31
股份公司
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紫江企业 6 4 12 7/26簿记建档 中国银行 AA 7/27 7/30
(600210.SS)
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深圳茂业商 16 8 12 7/26簿记建档 中国银行 AA 7/27 7/30
厦有限公司
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横店集团 28 15 12 7/26簿记建档 中国银行 AA+ 7/27 7/30
光大银行
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东轻公司 2 1 12 7/26簿记建档 中信银行 AA- 7/30 7/31
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深圳裕同印刷 2.4 1.2 12 7/27簿记建档 招商银行 A+ 7/30 7/31
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浙江华友钴业 5 2.5 12 7/27簿记建档 中信银行 A+ 7/31 8/1
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重庆市农 5 5 12 7/27簿记建档 兴业银行 AA- 7/30 7/31
业投资集团
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伊犁农四师国 4 4 12 7/31簿记建档 兴业银行 AA 8/1 8/2
有资产投资公司
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*青海交投 15 5 7 7/31簿记建档 招商银行 AA 8/2 8/3
15 5 5
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*江苏洋河集团 20 8 5 8/1簿记建档 兴业银行 AA+ 8/2 8/3
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*淮南矿业集团 9 9 5 8/1簿记建档 民生银行 AAA 8/2 8/3
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太原煤炭 8.5 8.5 5 7/30簿记建档 交通银行 AA 8/1 8/2
气化集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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北京经济技术 0.5 0.5 2 7/26簿记建档 北京银行 AA 7/27 7/30
开发区科技中小企业 (北京首创投资担保公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注:*代表新增.(完)
--整理 康熙泽; 审校 曹巍浩
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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