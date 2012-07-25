中国邀外媒参观军事基地 展示直升机精锐部队

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透中国北京通州7月24日电---中国周二向外国媒体展示了一支直升机精锐部队。这是中方为缓和外界对中国军力增长担忧的最新行动。
中国每年都组织媒体参观军事基地，希望借此缓和上述担忧，并回应外界对其缺乏透明度的抨击。但中方军官不会回答任何有争议的问题。
中国国防部周末宣布将组建三沙警备区，但陪同记者参观北京通州基地的负责人却回避谈论这一话题。
陆军航空兵第四直升机团团长张治林告诉记者：“我们军队的宗旨是保卫和平。我们开展的都是常规训练，与我们一直以来的做法没有两样。”
当被问及他及战友是否会被派驻南中国海时，张治林的回答很简单：“我们的驻扎由上级决定。”
张治林所在部队配有哈尔滨飞机公司制造的直-9武装直升机和型号较老的俄制米-17运输直升机。该团还负责将返回地球的中国航天员接到基地。
外国专家普遍认为，中国的公共预算未真实反映该国在军事现代化上的投入，美国反复呼吁中国公开其意图。
中国国防部发言人耿雁生在基地停机坪上对记者称，“你们真的认为我们不透明吗？事实上我们非常透明。”
“这是我们第五次组织此类活动，而且活动会继续办下去。”（完）
--编译 黎黎;审校 程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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