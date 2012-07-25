中国邀外媒参观军事基地 展示直升机精锐部队

路透中国北京通州7月24日电---中国周二向外国媒体展示了一支直升机精锐部队。这是中方为缓和外界对中国军力增长担忧的最新行动。

中国每年都组织媒体参观军事基地，希望借此缓和上述担忧，并回应外界对其缺乏透明度的抨击。但中方军官不会回答任何有争议的问题。

中国国防部周末宣布将组建三沙警备区，但陪同记者参观北京通州基地的负责人却回避谈论这一话题。

陆军航空兵第四直升机团团长张治林告诉记者：“我们军队的宗旨是保卫和平。我们开展的都是常规训练，与我们一直以来的做法没有两样。”

当被问及他及战友是否会被派驻南中国海时，张治林的回答很简单：“我们的驻扎由上级决定。”

张治林所在部队配有哈尔滨飞机公司制造的直-9武装直升机和型号较老的俄制米-17运输直升机。该团还负责将返回地球的中国航天员接到基地。

外国专家普遍认为，中国的公共预算未真实反映该国在军事现代化上的投入，美国反复呼吁中国公开其意图。

中国国防部发言人耿雁生在基地停机坪上对记者称，“你们真的认为我们不透明吗？事实上我们非常透明。”

“这是我们第五次组织此类活动，而且活动会继续办下去。”（完）