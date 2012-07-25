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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 17:43 BJT

〔欧元债市〕德国标售23.22亿欧元30年期公债,平均收益率降至2.17%

路透7月25日电---德国标售23.22亿欧元30年期公债,平均收益率2.17%,前次标售为2.41%.德国30年期公债标售投标倍数为1.5,前次为1.1.

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