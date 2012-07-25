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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 17:53 BJT

〔欧元债市〕德债期货扩大跌幅,受欧债危机疑虑拖累

路透伦敦7月25日电---德国公债期货周三扩大跌幅,因市场担心欧债危机可能终究也将打击德国.德债期货FGBLc1日内最新下跌66个跳动点报144.37.(完)

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