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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 17:47 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月25日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间     主承销商
            (亿元人民币) 
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*扬州城控        12         7        6.30%           AA     7/26-7/27   宏源证券
                      (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)
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*丽江古城管理     7         7        6.68%           AA     7/26-8/1    国信证券
有限责任公司          (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)
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甘肃公路航空     25         5        6.20%           AA+    7/18-7/26    华龙证券
旅游投资集团    
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北汽集团         16         7   利率区间3.68%-4.68%  AAA    7/25-7/27    瑞银证券
                  (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) 
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重庆西永微电子   16         7        6.76%           AA     7/25-7/27    齐鲁证券
产业园区开发公司         (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)             广发证券
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伊春市城市建设    8         7        7.35%           AA-    7/24-7/30    广州证券
投资开发有限公司     (第3-7年每年分别偿还本金的20%/土地使用权提供抵押担保)              
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红山城投          6         7        7.20%           AA     7/25-7/31    民族证券
                         (第3年至第7年每年分别偿还本金的20%)             
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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暂无
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 康熙泽; 审校 丁淑琴

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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