〔伦敦奥运〕举重前瞻：伊朗名将萨利米有望成第一大力士

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月21日电---爆发力、速度和流畅的技术达到精妙的平衡，伊朗的超重量级举重选手有望在伦敦奥运会上将相当于两头小象重量的杠铃举过头顶，斩获一枚举重金牌。这名伊朗最优秀的举重运动员在。

将延续伊朗举重传奇的22岁小将萨利米-库尔达斯亚比(Behdad Salimikordasiabi)，是伊朗六名奥运举重选手中的核心人物，他们将面临和德国、俄罗斯的激烈竞争，在男子重量级举重比赛中为奖牌而战。

萨利米在2011年巴黎举重世锦赛上创造了一项新的世界纪录：第一次尝试抓举214公斤成功，并以此巩固了他在男子105公斤以上级别中的统治地位。

“如果没有意外发生，我想萨利米将以205公斤抓举和250公斤挺举的成绩轻松获胜，”前奥运会举重选手旁遮普(Kazem Panjavi)说，他曾经代表伊朗参加奥运会，现在在英国担任青少年举重教练。

“但是奥运会的压力很大，谁能利用好这种压力，谁就能成为奥运冠军。有些运动员训练并不是很好，但他们一旦走上举重台，他们就会拼尽全力---我称他们为勇士。”

北京奥运会上，德国选手施泰纳(Matthias Steiner)获得了男子105公斤以上级举重金牌，兑现了他对亡妻许下的一定会获得奥运金牌的承诺，并以此证明了精神力量在举重运动中同样扮演着重要的角色。

举重项目是1896年第一届现代奥林匹克运动会的组成部分，伦敦奥运会举重场馆ExCeL体育馆将吸引大批观众，在这里，男女运动员都将举起相当于自身体重两到三倍重量的杠铃。

每名举重选手都需要完成一气呵成的抓举和分两步动作的挺举，这两种方式举起的总重量最高者将获得金牌。每种方式运动员都有三次机会，如果两名运动员举起的重量相同，则体重轻者获胜。

有能力分享本届奥运会一共15枚奥运金牌的国家中，中国队实力强劲，特别是在轻量级项目中。在2008年北京奥运会上，东道主中国队共获得8枚举重金牌，其中女子项目中优势尽显，并且一共打破了4项奥运会纪录。但是，在参加伦敦奥运会的10名中国运动员中，只有一位是上届奥运冠军，这表现出了中国举重项目的深厚实力，以及新人有可能在奥运会上崭露头角并获得奖牌的潜力。(完)