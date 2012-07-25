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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 18:19 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶持在两年半低位附近,市场担心欧元区和中国需求

路透东京7月25日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周三收平,保持在上日触及的两年半低位附近,此前有关欧元区和主要橡胶消费国中国需求的忧虑令投资者远离市场.

"TOCOM市场看似具有更多下跌空间,因受需求面疲软打压."商品交易机构Fujitomi的分析师Toshitaka Tazawa称.

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