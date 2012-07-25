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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 18:48 BJT

〔欧洲经济〕法国总统希望迅速执行6月欧盟峰会决定--政府发言人

路透巴黎7月25日电---法国政府发言人周三称,总统奥朗德希望迅速并坚决地执行6月欧盟峰会上作出的决定.(完)

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