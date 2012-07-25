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亚洲 | 2012年 7月 25日 星期三 18:29 BJT

〔亚洲橡胶〕7月25日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透7月25日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 7月 -- 1 -- --

* 8月 251.1 99 -- --

* 9月 219.2 108 221.0 6

*10月 222.4 137 223.2 5

*11月 224.9 403 226.8 26

*12月 227.0 3501 229.7 714

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

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