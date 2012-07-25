〔马来西亚期市〕棕榈油期货由五周低点反弹,但欧债危机限制涨幅

路透新加坡7月25日电---马来西亚毛棕榈油周三受逢低承接提振反弹,上日价格触及五周低点.不过涨幅有限,因投资者仍忧心欧债危机可能打击需求.

周二公布的数据显示,7月欧元区民间部门连续第六个月萎缩,尤其是德国和法国制造业产出骤降,增加了欧元区重新陷入衰退的可能性.

市场人士也消化了马来西亚7月1-25日(棕榈油)出口减弱的可能性,之前货物检验机构Intertek Testing Services称该国(棕榈油)出口较上月下滑14%.

"市场今天出现反弹,由于之前稍微有些超卖.棕榈油出口下降14%,不过市场已经考虑到这个因素,因过去几天来市场已经下跌接近200马币(林吉特),"一外资商品经纪商驻马来西亚的交易商表示.

指标10月棕榈油期约FCPOc3升0.9%,收报每吨2,951马币.稍早一度跌至2,898马币的6月18日以来最低.

成交量为45,813口,高于通常的25,000口.(完)