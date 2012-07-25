〔马来西亚期市〕棕榈油期货由五周低点反弹,但欧债危机限制涨幅

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月25日电---马来西亚毛棕榈油周三受逢低承接提振反弹,上日价格触及五周低点.不过涨幅有限,因投资者仍忧心欧债危机可能打击需求.
周二公布的数据显示,7月欧元区民间部门连续第六个月萎缩,尤其是德国和法国制造业产出骤降,增加了欧元区重新陷入衰退的可能性.
市场人士也消化了马来西亚7月1-25日(棕榈油)出口减弱的可能性,之前货物检验机构Intertek Testing Services称该国(棕榈油)出口较上月下滑14%.
"市场今天出现反弹,由于之前稍微有些超卖.棕榈油出口下降14%,不过市场已经考虑到这个因素,因过去几天来市场已经下跌接近200马币(林吉特),"一外资商品经纪商驻马来西亚的交易商表示.
指标10月棕榈油期约FCPOc3升0.9%,收报每吨2,951马币.稍早一度跌至2,898马币的6月18日以来最低.
成交量为45,813口,高于通常的25,000口.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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