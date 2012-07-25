〔东南亚股市〕多数收高,IHH上市首日表现强劲

路透曼谷7月25日电---多数东南亚股指周三小幅上扬,IHH Healthcare Bhd(IHHH.KL)在首次公开发行(IPO)首日领涨马来西亚股市.

马来西亚股市.KLSE微涨0.15%,过去四个交易日累及下跌0.8%,今日扳回上述跌幅的一部分.亚洲最大的医院运营商IHH在吉隆坡IPO首日跳涨14%.

IHH(IHHH.SI)也在新加坡上市,其在当地收于1.225坡元,高于新加坡IPO价格1.113坡元.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI下跌0.25%.