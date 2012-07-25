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财经报道 | 2012年 7月 25日 星期三 19:26 BJT

〔欧洲个股〕壳牌与中国国有石油公司签署数项油气开发协议

路透伦敦7月25日电---石油巨擘皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)表示,与中国两家国有石油公司围绕油气开采以及在加蓬开采资源签署了一系列新协议.

壳牌表示,已签署协议与中海油(0883.HK)开采莺歌海盆地海上油田,并对与中石化就长北气田的分成合同进行了完善.

壳牌还将与中海油在加蓬合作开发海上油田.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

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