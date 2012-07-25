〔欧洲个股〕壳牌与中国国有石油公司签署数项油气开发协议

韩国数据：2月出口创五年来最大增幅，显示全球需求改善
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
路透伦敦7月25日电---石油巨擘皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)表示,与中国两家国有石油公司围绕油气开采以及在加蓬开采资源签署了一系列新协议.
壳牌表示,已签署协议与中海油(0883.HK)开采莺歌海盆地海上油田,并对与中石化就长北气田的分成合同进行了完善.
壳牌还将与中海油在加蓬合作开发海上油田.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
路透首尔3月1日 - 韩国2月出口创下五年来最大增幅，进一步显示全球需求仍在增强，尽管仰赖贸易的经济体正准备迎战美国保护主义可能升高。
行政长官选举提名期今天结束，曾俊华、胡国兴与林郑月娥先后取得足够提名票入闸，形成三足鼎立之势。三位特首候选人为争取选委提名和民意支持，「社会和谐、团结」说得朗朗上口，惟观乎提名票分布以及选战大局走势，看不到三位候选人能修补社会撕裂。政治斗争拼个你死我活的硝烟味，隐然笼罩今次选举。民调结果说明，「团结和谐」是民之所欲，三位候选人与不同阵营选委均应以大局为重，为实现社会和解修补裂痕制造条件。
美国利率期货市场对3月加息预期忽然升温，拖累港股及新兴市场跑输美股，恒指昨天回落184点，退守到23,740点，大市成交额缩减至700多亿港元水平，牛气渐散。踏入3月份，港股进入调整期的机会较高，等4月份再博过吧！