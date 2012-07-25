〔国际油市〕亚洲航煤升水升至四年高位,受炼厂检修及欧洲需求增长推动

路透新加坡7月25日电---亚洲航煤升水周三飙升至四年高位,因炼厂检修以及夏季欧洲和中东需求强劲,使供应仍然吃紧.

路透数据显示,航煤现货升水上涨0.19美元,每桶较新加坡报价高出0.65美元,为7月3日以来最高,当时为每桶0.90美元.

欧洲由于奥运会导致需求增加,而此时正值数家亚洲炼厂正按计划或临时进行检修.

皇家荷兰/壳牌石油集团和维多公司购买BP的航煤时支付了更高的升水,这两家公司都定期从亚洲向欧洲供应航煤.

一名交易商称,至少有30万吨的航煤正由亚洲运往欧洲,不过该消息未能确认.

"由于亚洲炼厂进行检修,很难买到便宜的航煤,"一名驻新加坡的交易商表示.

该交易商称,这种局面可能到8月中旬时趋于稳定,届时皇家荷兰/壳牌石油集团在新加坡的日产50万桶的炼厂将完成检修并恢复生产.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 119.17 -0.18 -0.15 119.35

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.28 -0.50 -0.42 118.78

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.63 -0.50 -0.42 120.13

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.38 -0.55 -0.45 120.93

8月柴油互换 GOSGSWMc1 117.50 -0.43 -0.36 117.93

9月柴油互换 GOSGSWMc2 116.97 -0.38 -0.32 117.35 (完)