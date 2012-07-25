〔国际油市〕亚洲燃料油现货升水持稳,市场活动迟缓

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透新加坡7月25日电---亚洲燃料油现货升水周三持稳,因实货交易窗口的活动依旧淡静.
180-cst燃料油升水小升0.05美元至每吨较新加坡现货报价高3.20美元,380-cst燃料油升水下跌0.10美元至每吨较新加坡现货报价高3.30美元.
互换市场交投活跃,交易窗口期固定价格互换合约至少成交12.5万吨.
跨月互换合约也有坚实的买兴,即期8月/9月合约至少成交18万吨.9月/10月合约也成交至少39.5万吨.
沙特的ExxonMobil出售8万吨650-cst燃料油,8月11-13日从Yanbu装船,贴水要阔于前一次的船货,反映出目前低迷的市场人气.
日本的需求也低迷.数据显示,7月21日当周日本燃料油进口较前一周下降逾80%至约62,000公升.
不过数据显示,7月21日当周低硫和高硫燃料油库存下降1%左右,至263万公升.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 626.00 -0.15 -0.02 626.15
现货380CST燃料油 FO380-SIN 614.85 -0.65 -0.11 615.50
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 620.00 -1.00 -0.16 621.00
380CST船用燃料油升水 5.15 -0.35 -6.36 5.50
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.20 0.05 1.59 3.15
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.30 -0.10 -2.94 3.40 (完)
--编译 王洋; 审校 隋芬
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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