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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 20:28 BJT

〔路透调查〕多数分析师预计ECB年底前将把再融资利率调降至0.5%

路透伦敦7月24日电---一项路透调查显示:

* 70位分析师中有63位称欧洲央行(ECB)8月将维持主要再融资利率在0.75%不变

* 多数分析师认为欧洲央行年底前将把再融资利率降至0.5%(7月调查预估为维持不变至2014年)

* 69位分析师中有36位预计欧洲央行在2012年第三季之前降息,44位认为是第四季之前.(完)

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