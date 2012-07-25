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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 20:40 BJT

〔美股业绩〕康菲石油第二季获利下滑,因能源价格下跌及油气产量减少

路透7月25日电---石油和天然气生产商康菲石油国际(ConocoPhillips)(COP.N)公布的第二季获利下滑,受能源价格降低、以及油气产量减少打击.

康菲石油国际第二季获利23亿美元,或每股1.80美元,上年同期为获利34亿美元,或每股2.41美元.这也是该公司自剥离炼油和化工业务以来首次公布财报.

该公司称,扣除一次性项目的每股盈余为1.22美元,高于汤森路透I/B/E/S走访的分析师平均预估的1.17美元.(完)

--编译 李春喜;审校 王洋

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