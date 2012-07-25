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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 21:03 BJT

〔欧洲金融〕欧洲央行货币政策的贯彻不够充分--ECB管委诺亚

路透都柏林7月25日电---欧洲央行管理委员会成员诺亚周三表示:

* 需采取更多措施以确保货币政策得到恰当的传导

* 欧洲需要统一的监管、存款机制与统一的银行业清算基金

* 财政条约的执行不会遏制经济成长.(完)

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