〔美股业绩〕卡特彼勒上调全年获利展望,称"这次不同于2008年"(更新版)

****日韩经济指标预测--3月2日-3月9日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
(新增细节)
* 第二季EPS为2.54美元,华尔街预估为2.28美元
* 营收增长21%至173.7亿美元,超越华尔街预估
* 上调2012年获利预估
* 股价盘前上涨4%
路透7月25日电---全球最大的工程机械制造商--卡特彼勒(CAT.N)周三上调2012年获利预估,称全球经济正在改善.
之前卡特彼勒公布了强劲的季度获利,轻易超越华尔街预估.该消息令其股价在盘前交易中上涨4%.
公司执行长Doug Oberhelman表示,亚洲、拉美和北美仍需要财政上的改善,不过全球经济已开始向更为康健迈步.
他在一份声明中称:"尽管我们预计2012年将创下历史佳绩,但我们明白全球正在面临经济挑战.如果有必要,我们做好了快速行动的准备...好消息是,这次跟2008年不同."
卡特彼勒第二季获利为16.7亿美元,合每股盈余(EPS)2.54美元,上年同期则分别为10.2亿美元和1.52美元.
据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预估为第二季EPS在2.28美元.
第二季营收增长21%至173.7亿美元,分析师的预估为171.1亿.
卡特彼勒预计,2012年全年EPS为9.60美元,之前的预估则为9.50美元.分析师则预计全年EPS在9.54美元.
卡特彼勒股价在盘前交易中上涨4%至84.65美元.(完)
--编译 王洋;审校 隋芬
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月1日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 1月 +2.6% +4.3% (较前月) +0.3% -0.5% 服务业产出(较前月) -- +0.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超482 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超1,279
路透多伦多3月1日 - 加拿大指标股指周三录得10个月来最大单日点数涨幅，金融企业憧憬美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月可能会加息。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月27日当周 3月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 1月 持平 -1.2% 民间住宅建筑许可 -- -1.6% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 1月 顺差38 顺差35.11 进口 -- +1.0% 出口 -- +5.0%