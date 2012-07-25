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市场报道 | 2012年 7月 25日 星期三 21:44 BJT

欧洲已公布经济指标--2012/7/25

国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)

国内生产总值(GDP):

英国 第二季 -0.7-@-p -0.3-@-f -0.8-@-p

德国 第一季　 +0.5-@-r -0.2-@-r +1.7-u-r

法国 第一季 持平-f +0.1-r --

意大利 第一季　 -0.8-f -0.7%-f -1.4-f

消费者物价指数(CPI):

英国 6月 -0.4 -0.1 +2.4

德国 5月 -0.1-p -0.2-f +1.7-p

法国(HICP) 5月 +0.1 -0.1 +2.3

意大利(HICP) 6月 +0.2-p 持平-f +3.6-p

生产者物价指数(PPI):

英国 6月 -0.4 -0.2-r +2.3

德国 6月 -0.4 -0.3 +1.6

法国 5月 -1.0 持平 +2.2

意大利 4月 　 +0.3 +0.3 +2.5

失业率: 当月(季)% 上月(季)%

英国 6月　 　 4.9-@ 4.9-@-r

德国 6月 6.8-@ 6.8-@-r

法国 第四季 9.8-@ 9.7-@

意大利 5月 10.1-@ 10.2-@-r

(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)

--整理 李春喜;审校 王洋

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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