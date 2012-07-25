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货币新闻 | 2012年 7月 25日 星期三 21:45 BJT

〔美国股市〕小幅开高,因美联储有望出台进一步刺激措施

路透纽约7月25日电---美国股市周三开盘小幅上升,之前有报导称美联储向进一步出台经济刺激措施迈进,不过苹果公司营收不及预期令涨幅受限.

道琼工业指数.DJI盘初上涨93.62点,或0.74%,至12,710.94点,标准普尔500指数.SPX上涨3.29点,或0.25%,至1,341.60点,Nasdaq指数.IXIC下跌7.73点,或0.27%,至2,855.26点.(完)

--编译 王洋;审校 隋芬

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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