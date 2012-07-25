〔欧洲汇市〕英国第二季GDP数据疲弱,英镑受到打压

* 第二季英国经济萎缩0.7%

* 数据远逊于此前预计的萎缩0.2%

* 英镑下跌,料将进一步下挫

* 欧债危机意味着英镑兑欧元跌幅可能有限

路透伦敦7月25日电---英镑周三下跌,此前数据显示,第二季英国经济萎缩程度是此前预计的三倍多,这增加了人们对英央行推出更多货币宽松政策的预期.

英国国家统计局公布,英国第二季GDP初值较前季萎缩0.7%,路透预估为萎缩0.2%,第一季较前季萎缩0.3%.[ID:CN1686508].

这是英国经济连续第三个季度下降,英镑/美元跌至12个交易日低位,英镑/欧元下跌约1%,从周一触及的三年半高位回落.

分析师称,英镑可能将进一步下跌,因市场开始消化英央行推出更多量化宽松政策,甚至降息的前景.

"欧洲未来情势有可能持续恶化,这将对英国形成负面影响,英镑走势或将更加负面,"BTMU汇市分析师Lee Hardman称.

"本来就预计(GDP数据)会下滑,但疲弱程度让人有些震惊,"他补充称,预计未来三至六个月,英镑/美元将跌破1.50美元.

欧元/英镑EURGBP=D4升至六个交易日高位0.7854英镑,远高于周一触及的2008年底以来最低位0.7756英镑,尾盘涨0.7%,报0.7833英镑.

英镑/美元GBP=D4最低跌至1.5459美元,英镑或将进一步下跌,下档目标位为7月12日低点1.5393美元.

"GDP数据提出了这样的问题,即英国是否为主要经济体中最疲弱的国家之一,欧元/英镑是否应跌向0.77英镑?"ING汇市策略主管Chris Turner称.

他称,英镑/美元可能跌至1.52或1.53美元左右,尽管ING目前对欧元/英镑的预估仍为0.75英镑.

多数分析师预计英镑/欧元不会徘徊在离近期高点太远的水平.由于人们对西班牙是否需要全面救助及希腊是否将离开欧元区的忧虑增加,许多分析师预计,那些寻求欧元区资产替代品的投资者将买入英镑.

RBS汇市策略师Paul Robson称,如果市场开始消化未来数月英央行将降息的可能性,欧元/英镑料上涨.

英国政府将透过严格的撙节措施削减债务的决心,全面提振了英镑.但经济疲弱可能将削弱这些计划,因其抵消了削减支出带来的好处.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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