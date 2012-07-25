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市场报道 | 2012年 7月 26日 星期四 03:04 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉跌至近一个月低位,受技术性抛盘打压

路透纽约7月25日电---洲际交易所(ICE)棉花期货周三收低,接近一个月低位,经纪商指因跌破一个技术水准后,引发投机性抛盘.

指标ICE-12月期棉合约CTZ2收低1.52美分,或2.1%,报每磅69.51美分,盘中交投区间介于69.40至71.70美分.汤森路透数据显示,这是近一个月来该合约最低结算价.

根据汤森路透数据,周三成交量约为17,500口,较30日均值低约50%.

Knight Futures资深棉花专家Sharon Johnson称,12月期棉跌破50移动均线切入位70.97美分,引发了市场的自动卖单.

分析师称,市场人士正在等待美国农业部周四公布一周出口销售报告,以衡量棉花需求.

根据交易所数据,7月24日未平仓合约为174,180口,此为连续第五个交易日增加.

根据ICE Futures数据,周二成交量为16,549口.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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