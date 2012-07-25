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市场报道 | 2012年 7月 26日 星期四 05:14 BJT

〔加拿大汇市〕加元上涨,因市场预期全球决策者将采取刺激措施

路透多伦多7月25日电---加元周三从近两周低点反弹,追随欧元和全球股市涨势,因投资者乐观预期全球决策者将采取更多行动,使经济恢复到增长轨道上.

鉴于欧债危机和全球经济数据疲弱,市场几周来一直预计各大央行将采取行动.

美联储官员近期描述了可能采取的措施以促进经济增长和就业.美联储最快在下周采取行动,因其在下周二和周三举行货币政策委员会会议.

加元/美元CAD=D4收报1.0152加元,或0.9850美元,周二尾盘分别报1.0204加元,或0.9800美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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