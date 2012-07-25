澳新经济指标预测--7月26日-8月2日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月26日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月23日当周--------------------------------
7月26日(四)
无重要经济数据公布.
7月27日(五)
无重要经济数据公布.
----------------------------------7月30日当周--------------------------------
7月29日(日)
2245 新西兰建筑许可 6月 -- -7.1%
7月30日(一)
无重要经济数据公布.
7月31日(二)
0130 澳洲建筑许可 6月 -- +27.3%
0130 澳洲房屋信贷 6月 -- +0.3%
0130 澳洲房屋价格指数 第二季 -- -1.1%
0300 新西兰NBNZ企业经济信心指数 7月 -- 12.6%
企业自身信心指数 -- 20.8%
8月1日(三)
0130 澳洲零售销售 6月 -- +0.5%
0130 澳洲零售贸易 第二季 -- +1.8%
0130 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 6月 -- 逆差2.85
出口 -- +3.0%
进口 -- +2.0%
8月2日(四)
无重要经济数据公布.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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