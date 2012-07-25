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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 06:26 BJT

全球外汇市场7月26日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月25日(三)

2350 - 日本7月15-21日当周资本流动数据.

7月26日(四)

0010 - 日本央行总裁白川方明在日本期货业协会举办的会议上发表讲话.

-- - 世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一天).

-- - 欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.

0600 - 德国8月GfK消费者信心指数.

0600 - 德国6月进口物价.

0800 - 欧元区6月M3货供额.

0800 - 意大利5月零售销售.

0800 - 意大利6月薪资.

0945 - 英国央行总裁金恩出席全球投资会议.

1015 - 欧洲央行总裁德拉吉在全球投资会议期间参与"国际央行远景(International Central Bank Perspective)"小组讨论.

-- - 法国上议院就修改后的2012年预算案进行辩论(最后一天).

1230 - 美国6月耐久财(耐用品)订单.

1230 - 美国7月21日当周一周初请失业金人数.

1400 - 美国6月成屋待完成销售.

1500 - 美国7月堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数.

1400 - 美国财政部长盖特纳就金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council)向国会提交的年度报告发表证词.

1615 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)发表讲话.

-- - 美国6月建筑许可年率修正值.

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表.

2330 - 日本6月全国消费者物价指数(CPI)以及7月东京地区CPI.

2350 - 日本6月零售销售.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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