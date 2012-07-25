全球外汇市场7月26日主要消息

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月25日(三)
2350 - 日本7月15-21日当周资本流动数据.
7月26日(四)
0010 - 日本央行总裁白川方明在日本期货业协会举办的会议上发表讲话.
-- - 世界贸易组织(WTO)总理事会会议(最后一天).
-- - 欧洲经济暨财政事务理事会(ECOFIN)预算会议.
0600 - 德国8月GfK消费者信心指数.
0600 - 德国6月进口物价.
0800 - 欧元区6月M3货供额.
0800 - 意大利5月零售销售.
0800 - 意大利6月薪资.
0945 - 英国央行总裁金恩出席全球投资会议.
1015 - 欧洲央行总裁德拉吉在全球投资会议期间参与"国际央行远景(International Central Bank Perspective)"小组讨论.
-- - 法国上议院就修改后的2012年预算案进行辩论(最后一天).
1230 - 美国6月耐久财(耐用品)订单.
1230 - 美国7月21日当周一周初请失业金人数.
1400 - 美国6月成屋待完成销售.
1500 - 美国7月堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数.
1400 - 美国财政部长盖特纳就金融稳定监督委员会(Financial Stability Oversight Council)向国会提交的年度报告发表证词.
1615 - 美国财政部负责金融市场的助理部长米勒(Mary Miller)发表讲话.
-- - 美国6月建筑许可年率修正值.
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布一周资产负债表.
2330 - 日本6月全国消费者物价指数(CPI)以及7月东京地区CPI.
2350 - 日本6月零售销售.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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