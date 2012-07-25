日韩经济指标预测--7月26日-8月2日****

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月26日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月23日当周--------------------------------
7月25日(三)
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.5% +0.9%
(较上年同期) +2.6% +2.8%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,651
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超1,338
7月26日(四)
2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余31.6
2330 日本全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 6月 -- +0.2%
全国核心CPI(较上年同期) 持平 -0.1%
东京地区CPI(较上年同期) 7月 -- -0.6%
东京地区核心CPI(较上年同期) -0.7% -0.6%
2350 日本零售销售(较上年同期) 6月 +1.2% +3.6%
7月27日(五)
暂无重要数据.
----------------------------------7月30日当周--------------------------------
7月29日(日)
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.9
2350 日本工业生产 6月初值 -- -3.4%
工业生产一个月预估 -- +2.7%
工业生产两个月预估 -- +2.4%
7月30日(一)
2300 韩国工业生产(较前月) 6月 -- +1.1%
(较上年同期) -- +2.6%
服务业产出(较前月) -- +0.2%
2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -- +1.5%
(较上年同期) -- +4.0%
2330 日本失业率 6月 -- 4.4%
求职求才比 -- 0.81
7月31日(二)
0130 日本加班工资 6月 -- +6.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- -0.9%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 6月 -- +9.3%
-- 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,123.8
2300 韩国CPI(较前月) 7月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +2.2%
8月1日(三)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 -- 49.38
0000 韩国出口 7月初值 -- +1.1%
进口 -- -5.5%
贸易收支(亿美元) -- 顺差49
8月2日(四)
暂无重要数据.(完)
--编译 程琳;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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