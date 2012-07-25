〔欧洲金融〕西班牙和法国呼吁在今年年底前实行银行业单一监管机制

美国债市：两年期公债收益率触及2009年来最高，因升息押注
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。
路透巴黎7月25日电---法国和西班牙财长周三呼吁在今年年底前实行共同的欧元区银行业监管,因市场愈发担忧西班牙不断飙涨的借贷成本,正推动该国距离申请救助越来越近.
法国总统奥朗德也表示,在因西班牙竭力让财务状况恢复正常的同时,还需迅速实施上个月底欧盟(EU)峰会上所达成的相关举措.
西班牙经济部长德金多斯和法国财政部长莫斯可维西在巴黎会晤之后,就银行业监管发布的联合呼吁,与德金多斯和德国财长朔伊布勒周二会面后作出的评论相呼应.
路透纽约3月1日 - 美国公债收益率周三普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在3月会议上加息的预期升温。
路透纽约3月1日 - 美元周三触及七周高位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。
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