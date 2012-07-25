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债券 | 2012年 7月 26日 星期四 06:38 BJT

〔欧洲金融〕西班牙和法国呼吁在今年年底前实行银行业单一监管机制

路透巴黎7月25日电---法国和西班牙财长周三呼吁在今年年底前实行共同的欧元区银行业监管,因市场愈发担忧西班牙不断飙涨的借贷成本,正推动该国距离申请救助越来越近.

法国总统奥朗德也表示,在因西班牙竭力让财务状况恢复正常的同时,还需迅速实施上个月底欧盟(EU)峰会上所达成的相关举措.

西班牙经济部长德金多斯和法国财政部长莫斯可维西在巴黎会晤之后,就银行业监管发布的联合呼吁,与德金多斯和德国财长朔伊布勒周二会面后作出的评论相呼应.

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