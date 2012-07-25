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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 06:30 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月25日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 45.48 -0.02 -0.04 1365687

搜狐 (SOHU.O) 33.99 +0.05 +0.15 433950

网易 (NTES.O) 52.66 -0.73 -1.37 532702

百度 (BIDU.O) 114.41 -0.54 -0.47 5250567

亚信科技 ASIA.O 10.81 -0.13 -1.19 183961

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 13.01 +0.10 +0.77 3681566

联电 (UMC.N) 2.08 +0.03 +1.46 676390

日月光 (ASX.N) 3.66 +0.02 +0.55 114495

矽品精密 (SPIL.O) 4.65 +0.06 +1.31 1337490

和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 -0.01 -0.90 23296

友达 (AUO.N) 2.93 -0.24 -7.57 352927

中华电信 (CHT.N) 29.48 -0.20 -0.67 37352

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.50 +0.47 +1.27 1088454

香港

中国移动 (CHL.N) 56.20 +0.24 +0.43 134205

中国联通 (CHU.N) 14.05 +0.58 +4.31 366726

中国电信 (CHA.N) 50.20 +2.01 +4.17 58485

中芯国际 (SMI.N) 1.80 +0.11 +6.51 134453

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.06 +1.48 35362(完)

--整理 张荻

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