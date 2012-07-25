《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月25日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 45.48 -0.02 -0.04 1365687
搜狐 (SOHU.O) 33.99 +0.05 +0.15 433950
网易 (NTES.O) 52.66 -0.73 -1.37 532702
百度 (BIDU.O) 114.41 -0.54 -0.47 5250567
亚信科技 ASIA.O 10.81 -0.13 -1.19 183961
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 13.01 +0.10 +0.77 3681566
联电 (UMC.N) 2.08 +0.03 +1.46 676390
日月光 (ASX.N) 3.66 +0.02 +0.55 114495
矽品精密 (SPIL.O) 4.65 +0.06 +1.31 1337490
和信超媒体 (GIGM.O) 1.10 -0.01 -0.90 23296
友达 (AUO.N) 2.93 -0.24 -7.57 352927
中华电信 (CHT.N) 29.48 -0.20 -0.67 37352
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.50 +0.47 +1.27 1088454
香港
中国移动 (CHL.N) 56.20 +0.24 +0.43 134205
中国联通 (CHU.N) 14.05 +0.58 +4.31 366726
中国电信 (CHA.N) 50.20 +2.01 +4.17 58485
中芯国际 (SMI.N) 1.80 +0.11 +6.51 134453
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.05 +0.06 +1.48 35362(完)
--整理 张荻
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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