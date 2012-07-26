欧洲经济指标预测--7月26日-8月2日****

标题新闻：印尼2月通胀年率升至3.83%，主要得益加工食品和生食及医疗保健价格上涨--统计局
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路透7月26日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月23日当周----------------------------------
7月25日-29日
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.8% -1.5%
7月26日(四)
0600 德国GfK消费者信心指数 8月 5.8 5.8
0600 德国进口物价(较前月) 6月 -0.8% -0.7%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 6月 +2.9% +2.9%
民间贷款 -0.2% -0.1%
M3三个月移动平均 -- +2.8%
0800 意大利零售销售(较前月) 5月 -- -1.6%
(较上年同期) -- -6.8%
0800 意大利薪资(较前月) 6月 -- 持平
(较上年同期) -- +1.4%
7月27日(五)
0000 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月初值 +0.4% -0.1%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% -0.2%
(较上年同期) +1.9% +2.0%
0645 法国消费者信心 7月 90 90
0700 瑞士KOF领先指标 7月 1.25 1.16
0800 意大利企业信心 7月 88.4 88.9
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
7月30日-31日
0600 德国零售销售(较前月) 6月 +0.5% -0.3%
(较上年同期) -- -1.1%
2301 英国GFK消费者信心指数 7月 -- 负29
7月30日-8月10日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%
7月30日
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 -- 增加7
抵押贷款额(亿英镑) -- 增加6
抵押贷款批准件数(千件) -- 51.1
0830 英国M4货供额(较前月) 6月 -- -0.10%
0900 欧元区企业景气指数 7月 -- 负0.94
经济景气指数 -- 89.9
工业景气指数 -- 负12.7
服务业景气指数 -- 负7.4
消费者景气指数 -- 负19.8
消费者通胀预期指数 -- 19.7
生产者物价预期指数 -- 负1.3
7月31日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 6月 -- 1.05
0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -- -1.0%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 7月 -- 增加0.7
未经季节调整的失业人口(万人) -- 280
经季节调整的失业率 -- 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 288.2
0800 意大利失业率 6月 -- 10.1%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +2.3% +2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 7月初值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.3%
意大利HICP(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +3.6%
0900 欧元区失业率 6月 -- 11.1%
1000 意大利PPI(较前月) 6月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +2.2%
8月1日(三)
0743 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 44.6
0748 法国Markit制造业PMI 7月 -- 43.6
0753 德国制造业PMI 7月 -- 43.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 -- 44.1
0828 英国CIPS制造业PMI 7月 -- 48.6
8月2日(四)
0715 瑞士零售销售 6月 -- +6.2%
0730 瑞士PMI 7月 -- 48.1
0830 英国建筑业PMI 7月 -- 48.2
0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +2.3%
1100 英国央行利率决议 8月 -- 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) -- 3,750
1145 欧洲央行利率决议 8月 0.75% 0.75%(完)
--编译 梁睿雪;审校 吴云凌
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(重发以调整表格格式) * 特朗普讲话未就刺激措施给出新细节 * 美联储官员评论引发3月升息预期 * 市场对中国数据反应不大 路透东京3月1日 - 美元周三在亚洲交易时段上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED )官员讲话引发对于本月升息的预期，盖过了美国总统特朗普讲话的影响；特朗普的讲话中 基本未就刺激政策提供细节。 美元兑日圆 报113.16，较纽约尾盘水准上涨0.35%；欧元兑美元 下滑0.1% 至1.0565。 美元指数 最新上涨0.1%，报101.45。 在备受外界期待的演说中，美国总统特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言 为中产阶层大幅减税，但却未提供任何细节。 “没有提到减税和支出的规模和日程表。他只是重复之前说过的话，”三井住友银行首 席分析师宇野大介表示。 “因此美元可能因为失望情绪被抛售，但实际上今天上午美联储官员的一系列讲话盖过 了特朗普的影响，”他并称。 美元稍早曾上涨，因
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/3/2 7 2.35% 200 2017/3/2 14 2.50% 800