俄罗斯：叙利亚称化学武器已获保护

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路透莫斯科7月25日电---俄罗斯副外长加季洛夫(Gennady Gatilov)在接受俄塔社(Itar-Tass)采访时称，俄罗斯已经获得叙利亚政府的“有力保证”，即该国化学武器库的安全获得“充分保护”。

叙利亚外交部发言人杰哈德·马克迪希(Jihad Makdissi)周一承认，叙利亚拥有化学武器，西方国家和以色列担心，随着阿萨德政府的日渐没落，这些武器或落入激进武装组织之手。（完）