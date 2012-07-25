《汇市简讯》欧元/美元反弹,但仍趋向走低

2225GMT

* 欧元/美元反弹,受欧洲央行官员诺沃特尼赞成给予欧洲永久救助基金银行牌照的言论支撑

* 尽管德国Ifo企业景气判断指数等数据疲弱,但仍出现轧空行情

* 这一走势令已处于超卖区域的慢步随机指标出现向上交叉

* 只要20日移动均值以及区间阻力位1.2305/25未被突破,则趋势仍为走低

* 建议在反弹至1.2250时作空,止损位设在1.2350,目标是跌至1.19

* 相关技术图形请点选:(link.reuters.com/xag69s)(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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