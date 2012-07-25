《汇市简讯》欧元/美元反弹,但仍趋向走低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
2225GMT
* 欧元/美元反弹,受欧洲央行官员诺沃特尼赞成给予欧洲永久救助基金银行牌照的言论支撑
* 尽管德国Ifo企业景气判断指数等数据疲弱,但仍出现轧空行情
* 这一走势令已处于超卖区域的慢步随机指标出现向上交叉
* 只要20日移动均值以及区间阻力位1.2305/25未被突破,则趋势仍为走低
* 建议在反弹至1.2250时作空,止损位设在1.2350,目标是跌至1.19
* 相关技术图形请点选:(link.reuters.com/xag69s)(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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