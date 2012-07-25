〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,海岬型和巴拿马型船费率均下降

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透7月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下滑,因海岬型和巴拿马型船费率均下降.
乾散货运价指数下滑21点或2.09%,至982点,为连续第12日走低.该指数今年已累计挫跌逾43%.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌1.7%至1,239点.日均获利猛降3.6%或190美元,至4,969美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
"干散货市场依然很低迷,海岬型船舶即期费率低于约每日6,000美元的现金盈亏平衡水平,主因船舶总吨位数供大于求,且中国需求放缓,"富国银行分析师Michael Webber向客户发送研究报告称.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.9%,至1,088点.日均获利减少165美元,至8,682美元.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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