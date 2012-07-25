〔全球航运〕波罗的海运价指数下滑,海岬型和巴拿马型船费率均下降

路透7月25日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三下滑,因海岬型和巴拿马型船费率均下降.

乾散货运价指数下滑21点或2.09%,至982点,为连续第12日走低.该指数今年已累计挫跌逾43%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下跌1.7%至1,239点.日均获利猛降3.6%或190美元,至4,969美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.

"干散货市场依然很低迷,海岬型船舶即期费率低于约每日6,000美元的现金盈亏平衡水平,主因船舶总吨位数供大于求,且中国需求放缓,"富国银行分析师Michael Webber向客户发送研究报告称.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.9%,至1,088点.日均获利减少165美元,至8,682美元.(完)