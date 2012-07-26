基地组织声称对伊拉克系列袭击负责

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴格达7月25日电---基地组织在伊拉克的分支机构声称对该国本周一系列针对什叶派穆斯林的袭击负责。袭击造成数百人死伤。
“伊拉克伊斯兰国”(ISI)周二在伊斯兰各激进网站发表声明称，该组织策划了最近一系列袭击案，称此次活动名为“摧毁城墙”行动。
在周一发生的炸弹和枪击袭击事件中，至少116人死亡，约300人受伤，这也是自美军去年12月撤军以来，伊拉克经历的最为暴力血腥的一天。周日的爆炸事件也造成20人死亡。
ISI经常以什叶派穆斯林为目标，旨在挑起宗派冲突，将伊拉克陷入内战边缘，并在2006-2007年造成数万人死亡。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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