〔金砖国家〕7月25日股汇市收盘纵览

路透7月26日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月25日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.42%,报905.65点.

中国股市:沪综指缩量收创逾40个月新低,地产股受中央将对16省市落实房地产调控开展专项督察消息拖累领跌.分析人士称,在国内外均缺乏利好情况下,短线市场料将继续弱势整理.沪综指.SSEC收报2,136.151点,跌10.438点,或0.49%,此前收盘低点为2009年3月13日的2,128.848.上海A股成交额萎缩逾一成至408亿元人民币,创六个半月新低,此前低位为今年1月6日的393.5亿元.[.SSCN]

香港股市:收低,为连续第三个交易日下跌,受蓝筹股和记黄埔的拖累,因该集团控股的长实等公司宣布计画以10亿美元收购一家英国燃气公司.恒生指数.HSI下滑0.1%,收报18,877.3点.恒生国企指数.HSCE收平于9,218.9点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收低,中间价创近八个月新低,压制即期汇价低开,不过盘中大行美元卖盘不断浮现,抑制人民币跌势.人民币兑美元收报6.3885,上日收报于6.3858.[CNY/CN][ID:nSB1687214]

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印度股市:主要股指一度跌至五周低位,因市场担忧政府可能难以上调燃油价格,打压国有石油企业和蓝筹股.指标BSE指数.BSESN收跌0.43%,报16,846.05点,盘中最高下跌1.1%至6月19日以来最低.[.BO][ID:nL4E8IP3GX]

印度汇市:印度卢比连续第四个交易日走低,因市场愈加担忧尽管财政和经济挑战加剧,但政府仍难以推行政策改革,不过欧元反弹帮助抹去了部分跌幅.印度卢比兑美元INR=D2收在56.16/17,距离周一收盘水平56.12/13不远.[INR/][ID:nL4E8IP3WM]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,318.310点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS微涨0.1%至710.15点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX下跌0.05%至32.7700;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.28%,报39.7100.

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巴西股市:拉丁美洲股市下滑,因美国楼市数据疲弱且欧债问题担忧挥之不去,施压于全球经济成长前景.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP勉力守住一道关键支撑水准,但仍收跌0.06%至52,607.54点,为连续第四日下跌.[ID:nL2E8IPL5C]

巴西汇市:拉丁美洲货币上扬,中止三日连跌走势,因投资者猜测美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能很快祭出额外货币刺激措施,并且关于欧洲或能遏制债务危机的期望升温.巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=走坚0.34%.[ID:nL2E8IPLA8]

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南非股市:小幅收高,因欧债危机或找到解决办法的希望重燃,不过全球经济担忧持续以及美股股市开盘走低限制了涨幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨0.14%,报29,911.58点.综合指数.JALSH升0.21%,收于34,069.59点.[.J][ID:nL6E8IPMZ6]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3盘中一度上扬1.3%,随后有所回落,交易员称关于欧债问题的担忧可能限制汇价大幅上扬.截至1618GMT,南非兰特兑美元报8.4567,脱离日高8.4080,但较周二收盘位8.52上涨0.74%.[ZAR/][ID:nL6E8IPNHG](完)