《全球主要央行动态》--7月26日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月19日-7月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)理事史坦(Jeremy Stein)发表一篇新论文称,美联储能够影响长期利率,即便其只是对短期借款成本采取了直接控制.史坦的研究发现,在金融市场上购债举措的效果实际上同联邦基金利率的常规变动大体相当.史坦还表示,美联储对最终升息可能时机的提前预告,也起到类似的作用.目前设定的升息时点是2014年底.[ID:nSB1678016]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉称,欧元区没有解体危险,尽管有部分分析师作出这样的悲观推测,他并断定欧元区成员国将不可避免地结成更紧密的联盟.

在接受法国世界报采访时,德拉吉被问到欧元区是否有危险,他回答:"没有,绝对没有.我们看到的是分析师在假想一个欧元区解体的情景....他们没有认识到我们这些领导人对欧元区投入的政治资本,以及欧洲人民的支持.欧元区是不可逆转的."他补充说.[ID:nSB1679828]

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼指出,支持欧洲救助基金获得银行业务牌照的论点是有根据的;目前为止欧洲央行仍反对这个构想."我认为在这一点上是有一些正面的论据,",诺沃特尼在彭博电视周三播出的专访中表示.[ID:nSB1686884]

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚表示,欧洲央行降息举措的效果并没有传导至欧洲大陆的所有借款人,并称需要建立一个银行业联盟以应对这个问题.[ID:nSB1688550]

欧洲央行称,将从7月25日起暂停接受希腊主权债券以及希腊政府支持的他资产作为担保品,并将在三方国际贷款人--欧盟/国际货币基金组织(IMF)/欧洲央行完成对希腊的审查后,重新评估希腊债券作为担保品的资格.该央行补充说,在此期间,希腊银行业者可继续从该国央行获得融资.[ID:nSB1679444]

**英国**

英国央行公布了有关英国银行业者协会(BBA)在2008年对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)评估的最新信息:英国央行副总裁塔克在2008年5月的电子邮件中称,银行业要求对LIBOR进行改进而不是彻底改变;塔克在2008年5月邮件中称,BBA并不希望对LIBOR进行"彻底的审查";BBA首席执行官ANGELA KNIGHT称她从2008年5月底开始,在电子邮件中对LIBOR与美联储进行了"相当长的"讨论;盖特纳2008年备忘录中并没有关于LIBOR方面存在不当行为的说法.[ID:nSB1679252]

**日本**

日本央行总裁白川方明表示,央行将坚持超宽松的货币政策,但未告知是否计划进一步放松政策.白川方明强调了日央行继续实施强有力货币宽松举措直至通胀率靠近1%的决心,但反驳了一些议员认为其扩张资产负债表的力度不足以支撑经济的观点.

他并表示,日本央行已经通过资产购买足够地提高了日本货币基础,其极度宽松的措施必须辅以结构性改革和长期政策,以促进日本经济成长并摆脱通缩. [ID:nSB1681092]

白川方明另外表示,LIBOR丑闻是一个可能损及金融市场公平性的严重问题.白川方明对日本参议院金融委员会表示,必须建立一个体系,防止欺诈性操纵LIBOR.[ID:nSB1688642]

日本央行副总裁山口广秀周三表示,若日圆升值严重威胁日本经济复苏,将再次放宽政策,但他指出不认为近期有必要考虑进一步放宽政策,日圆升值本身这一独立现象不会导致央行立即放宽货币政策.他并称欧债危机仍是日本经济的最大风险.[ID:nSB1686706]

山口广秀表示,日央行宽松政策的效果将会逐渐扩大,目前日央行正稳定买进资产,以达成现有资产买进计画的目标.[ID:nSB1686172]

日本央行新任审议委员木内登英表示,如果当前措施确定不足以战胜通缩,则日本央行将必须灵活考虑新的宽松作法.木内登英表示,鉴于当前迟缓的物价走势,日本央行何时能实现1%的通胀目标还远不确定.另一位新获任命的审议委员佐藤健裕在联合新闻发布会上表示,很难指望到明年能实现1%的通胀目标.佐藤健裕称,有必要调降实质利率与提高通胀预期.[ID:nSB1684556]

**澳洲与新西兰**

澳洲央行总裁史蒂文斯称,澳洲经济正在经历转变,将对未来的全球冲击更具韧性,包括中国经济放慢或是欧洲金融危机升级.他称,"如果国际经济形势急转直下,澳洲仍会有必要时动用宏观经济政策的余地,条件是通胀并不构成担忧.[ID:nSB1683656]

史蒂文斯还表示,澳洲目前货币政策适宜.他表示原本预期失业率会比目前水准更高一点.史蒂文斯称,应允许预算大幅调整来应对可能出现的放缓.[ID:nSB1683846]

新西兰央行周四维持指标利率在2.5%不变,一如市场预期.该央行表示维持利率不变适当,未来几年经济活动将小幅成长.该央行并表示欧元区状况明显恶化的风险有限.新西兰央行称财政整顿和汇率因素限制需求,通胀将在接近目标区间中点的水准稳定下来.[ID:nSB8547658]

**其他**

香港金管局宣布,从8月1日起本地认可机构可向非香港居民个人客户提供人民币服务,且不受每日2万元人民币兑换额度限制,但上述人民币头寸不可与人民币清算行平盘.金管局指出,上述安排将会增加个人人民币业务的灵活性,并可能吸引更多客户在香港开立人民币账户.其亦就如何进一步优化香港居民人民币业务的问题与业界磋商.[ID:nST0532579]

韩国央行总裁金仲秀表示,央行日前下调的今年经济成长最新预估,仍有下调风险."央行的今年经济年增率3.0%最新预估,有下调可能."[ID:nSB1686232]

新加坡金融管理局在最新年度报告中表示,将实收资本提高80亿坡元(63.4亿美元),并保留今年稍早向政府金库的缴款,此时正值金融市场震荡加剧之际.金管局表示经济今年料将成长1-3%,但动能"明显放缓".[ID:nSB1686422]金管局并宣布新措施保护该国存款人,创建200亿坡元(158.7亿美元)的流动性缓冲,在银行业爆发危机情况下支持存款保险机制.[ID:nST0532037]此外金管局称,已经要求新加坡银行业者对他们指标银行间拆借利率的制定方法进行评估.[ID:nSB1686428]

泰国央行第四次维持指标利率在3.0%不变,旨在扶持经济,但部分政策委员希望降息,因欧债问题令该国已然受累于去年洪灾的出口进一步受创.[ID:nSB1687278] (完)