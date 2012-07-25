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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 07:31 BJT

《汇市简讯》美元/韩元重回1150下方,隔夜风险货币反弹

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* 美元/韩元店头交易开盘报约1147.5,隔夜无本金交割远期外汇(NDF)在1148.5-1151.5交投

* 欧洲央行管委会委员诺沃特尼关于给欧洲救助基金银行业务牌照的言论促使欧元/美元大幅反弹

* 美国市场继续对华尔街日报QE3的报导做出反应

* 美元兑日圆以外亚洲货币普遍温和下滑,其中美元/韩元重回1150下方

* 出口商抛售令上档受抑 (完)

--编译 杜明霞;审校 程琳

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