美国与加拿大经济指标预测--7月26日-8月2日****

标题新闻：印尼2月通胀年率升至3.83%，主要得益加工食品和生食及医疗保健价格上涨--统计局
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路透7月26日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月23日当周---------------------------------
7月26日(四)
-- 美国建筑许可年率(万户) 6月修正值 -- 75.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 6月 +0.4% +1.3%
扣除运输的耐久财订单 持平 +0.7%
扣除国防的耐久财订单 +0.4% +0.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.6% +2.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月21日当周 38 38.6
初请失业金人数四周均值(万人) -- 37.55
续请失业金人数(万人) 7月14日当周 331 331.4
1400 美国成屋待完成销售(较前月) 6月 +0.2% +5.9%
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业综合指数 7月 -- 3
7月27日(五)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季初值 +1.5% +1.9%
GDP隐性平减指数 +1.6% +2.0%
最终销售 +1.4% +1.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 +0.8% +2.6%
核心PCE物价指数 +1.9% +2.3%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 7月终值 72.0 72.0
现况指数 83.0 83.2
预期指数 64.8 64.8
1430 美国ECRI一周领先指标 7月20日当周 -- 121.9
1500 加拿大预算(亿加元) 5月 -- 赤字90.3
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
7月30日(一)
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 6月 -- 93.4
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 7月 -- 5.8
7月31日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 7月28日当周 -- +1.0%
1230 加拿大GDP(较前月) 5月 -- +0.3%
1230 美国个人所得 6月 +0.4% +0.2%
个人支出 +0.1% 持平
PCE物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 美国雇佣成本 第二季 +0.5% +0.4%
1230 加拿大PPI(较前月) 6月 -- 持平
(较上年同期) -- +0.7%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 7月28日当周 -- +1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)5月 -1.5% -1.9%
经季节调整房价指数(较前月) +0.3% +0.7%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.3% +1.3%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 7月 52.5 52.9
PMI价格分项指数 -- 54.0
PMI产出分项指数 -- 57.0
PMI新订单分项指数 -- 51.9
PMI就业分项指数 -- 60.4
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 7月 62.0 62.0
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业营收指数 7月 -- 10.9
8月1日(三)
0400 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,405 1,404
1100 美国抵押贷款指数 7月27日当周 -- 943.6
再融资指数 -- 5411.6
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 7月 增加12 增加17.6
1258 美国Markit制造业PMI 7月 52.0 51.8
1330 加拿大RBC制造业PMI 7月 -- 54.85
1400 美国建筑支出 6月 +0.4% +0.9%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 50.2 49.7
1815 美国联邦储备理事会(美联储,FED)利率决议 -- 0-0.25%
8月2日(四)
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 7月 -- +0.2%
1130 Challenger美国企业计划裁员人数(人) 7月 -- 37,600
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月28日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 7月21日当周 -- --
1400 美国工厂订单 6月 -0.2% +0.7%
耐久财订单 6月修正值 -- --
扣除国防的耐久财订单 -- --
扣除运输的耐久财订单 -- --
扣除飞机的非国防资本财订单 -- --
--编译 梁睿雪;审校 程琳
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(重发以调整表格格式) * 特朗普讲话未就刺激措施给出新细节 * 美联储官员评论引发3月升息预期 * 市场对中国数据反应不大 路透东京3月1日 - 美元周三在亚洲交易时段上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED )官员讲话引发对于本月升息的预期，盖过了美国总统特朗普讲话的影响；特朗普的讲话中 基本未就刺激政策提供细节。 美元兑日圆 报113.16，较纽约尾盘水准上涨0.35%；欧元兑美元 下滑0.1% 至1.0565。 美元指数 最新上涨0.1%，报101.45。 在备受外界期待的演说中，美国总统特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言 为中产阶层大幅减税，但却未提供任何细节。 “没有提到减税和支出的规模和日程表。他只是重复之前说过的话，”三井住友银行首 席分析师宇野大介表示。 “因此美元可能因为失望情绪被抛售，但实际上今天上午美联储官员的一系列讲话盖过 了特朗普的影响，”他并称。 美元稍早曾上涨，因
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 8,500亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/3/2 7 2.35% 200 2017/3/2 14 2.50% 800