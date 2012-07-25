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亚洲 | 2012年 7月 26日 星期四 07:55 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆:10日移动均线和一目均衡转换线95.91/96很关键

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* 关于给欧洲救助基金银行业务牌照的言论促使隔夜欧元出现轧空

* 动能指标分析显示信号不一,趋势仍为下行

* 收在10日移动均线和一目均衡转换线95.91/96上方将十分关键

* 初步支撑为94.00,初步阻力为纽约周五收盘水准95.45

* 长期目标位仍为2000年趋势低位88.93.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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