《美债周四展望》数据疲弱刺激央行宽松预期,公债需求料保持强劲

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 公债收益率在略高于周二所创的纪录低点水准徘徊

* 美国新屋销售数据令人失望

* 五年期公债标售得标利率创新低

路透纽约7月25日电---美国公债价格周三小幅下滑,因市场预期各大央行将不得不进一步行动,抑制经济成长不断放缓的事态,这刺激了一些对较高风险资产的临时性买盘,较低风险的美国公债受到拖累.

但公债收益率仍非常接近纪录低点,公债价格跌幅有限,因数据显示6月美国新屋销售疲弱.

全球经济成长忧虑、投资人担心西班牙除银行业救助外还需要全面的金援以及担心希腊最终可能被迫退出欧元区,这些因素令公债收益率一直承压.

周三,西班牙和意大利公债收益率从周二触及的纪录高位小幅回落,美股涨跌互见,道琼工业指数.DJI结束三日连跌.

"我们继续关注西班牙和意大利的情势以及股市表现,今日风险意愿有些回温."法国巴黎银行驻纽约美国公债交易部门董事总经理Rick Klingman表示.

指标10年期公债US10YT=RR跌3/32,收益率报1.41%,周二曾创1.39%的纪录低点.

全球越来越多的经济数据令人失望,令投资人对全球央行将采取更多刺激措施的押注增加.

在美国,投资人关注美联储进一步刺激措施的迹象.美联储官员已开始考虑,除了可能的第三套量化宽松政策以外,可以使用的刺激经济成长的新工具.

美国公布的数据显示,6月新屋销售降幅为逾一年最大,显示楼市复苏受挫.

一些投资人预计避险资产的相对稀缺以及欧债危机持续,会令对美国公债的需求保持强劲,即便公债收益率在纪录低点.

今日美国财政部标售的350亿美元五年期公债得标利率为纪录低点,周二标售的350亿美元两年期公债得标利率也创新低.

周四,财政部还将标售290亿美元七年期公债.

另外,美国公债也受到德债疲弱牵连,在周一穆迪下调德国评等展望后,德债走势不断恶化.

美国公债通常同德债一道下滑,但近几周美国公债得益于资金从欧元区最安全国家撤离.(完)

--编译 李军/王翔琼;审校 于春红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>