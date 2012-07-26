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货币新闻 | 2012年 7月 26日 星期四 08:02 BJT

〔韩股业绩〕SK Hynix第二季录得小幅获利,中断之前三季的连亏局面

路透首尔7月26日电---世界第二大计算机记忆体晶片(芯片)制造商--韩国SK Hynix Semiconductor(000660.KS)周四表示,第二季录得小幅获利,中止了之前连续三个季度的亏损局面,因在行业整合之际,计算机晶片价格开始企稳.

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