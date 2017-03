《美国上市公司业绩公布日程表》--7月26日-8月2日

汤森路透7月25日电---以下为标准普尔500企业中将于7月26日-8月2日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

-----------------------------------------------------------------------------------------

7/26 BMO Q3 2012 AmerisourceBergen (ABC) 0.69 14 0.66

7/26 AMC Q2 2012 Amgen (AMGN.O) 1.54 23 1.37

7/26 AMC Q2 2012 亚马逊(Amazon.Com Inc) (AMZN.O) 0.02 37 0.41

7/26 BMO Q2 2012 Ball Corp (BLL) 0.87 13 0.85

7/26 BMO Q2 2012 Bemis Co, Inc (BMS) 0.52 11 0.51

7/26 BMO Q2 2012 Boston Scientific Corp (BSX) 0.10 23 0.12

7/26 BMO Q2 2012 BorgWarner Inc (BWA) 1.37 18 1.12

7/26 AMC Q1 2013 CA, Inc (CA.O) 0.61 12 0.55

7/26 BMO Q2 2012 Cameron CAM 0.73 25 0.66

7/26 AMC Q2 2012 Chubb Corp (CB) 1.15 24 1.27

7/26 BMO Q2 2012 Celgene Corp (CELG.O) 1.18 24 0.89

7/26 AMC Q2 2012 Cerner Corp (CERN.O) 0.55 20 0.44

7/26 AMC Q2 2012 Cincinnati Financial Corp (CINF.O) 0.13 8 -0.57

7/26 Q2 2012 高露洁(Colgate-Palmolive) (CL) 1.34 21 1.26

7/26 BMO Q2 2012 芝加哥商业交易所(CME) (CME.O) 4.12 18 4.38

7/26 Q2 2012 CMS Energy Corp (CMS) 0.38 8 0.26

7/26 11:00 Q2 2012 CONSOL Energy (CNX) 0.32 26 0.76

7/26 Q2 2012 陶氏化学(Dow Chemical) (DOW) 0.64 15 0.85

7/26 BMO Q2 2012 Dr Pepper Snapple Group Inc (DPS) 0.82 13 0.77

7/26 BMO Q2 2012 Equitable Resources, Inc (EQT) 0.30 16 0.51

7/26 AMC Q2 2012 Expedia, Inc (EXPE.O) 0.71 21 1.10

7/26 AMC Q2 2012 Federated Investors Inc (FII) 0.40 13 0.41

7/26 BMO Q2 2012 FLIR Sys, Inc (FLIR.O) 0.29 14 0.18

7/26 20:05 Q2 2012 Gilead Sciences (GILD.O) 0.95 26 1.00

7/26 BMO Q2 2012 Starwood Hotels & Resorts WorldwidHOT 0.62 25 0.50

7/26 BMO Q2 2012 好时(The Hershey Co) (HSY) 0.61 15 0.56

7/26 BMO Q2 2012 国际纸业(International Paper) (IP) 0.46 15 0.80

7/26 BMO Q2 2012 The Interpublic Group of Co, Inc (IPG) 0.20 18 0.19

7/26 BMO Q2 2012 Iron Mountain Inc (IRM) 0.31 12 0.29

7/26 11:30 Q2 2012 景顺(Invesco Ltd) (IVZ) 0.43 19 0.44

7/26 Q4 2012 KLA-Tencor (KLAC.O) 1.31 17 1.50

7/26 BMO Q2 2012 金佰利(Kimberly-Clark) (KMB) 1.28 14 1.18

7/26 BMO Q2 2012 Leggett And Platt Inc (LEG) 0.36 6 0.37

7/26 BMO Q2 2012 L-3 Commu Hldg (LLL) 1.88 8 2.26

7/26 AMC Q1 2013 McKesson Corp (MCK) 1.48 15 1.27

7/26 BMO Q2 2012 穆迪(Moody's Corp) (MCO) 0.70 6 0.79

7/26 BMO Q2 2012 麦格希集团(McGraw-Hill) MHP 0.76 5 0.68

7/26 BMO Q2 2012 美赞臣(Mead Johnson) (MJN) 0.77 14 0.72

7/26 BMO Q2 2012 3M Co (MMM) 1.65 15 1.60

7/26 BMO Q2 2012 Mylan Inc (MYL.O) 0.55 19 0.52

7/26 BMO Q2 2012 Noble Energy, Inc (NBL) 0.94 27 1.44

7/26 BMO Q2 2012 NextEra Energy, Inc (NEE) 1.16 13 1.18

7/26 BMO Q2 2012 National Oilwell Varco (NOV) 1.41 24 1.14

7/26 Q2 2012 Occidental Petroleum Corp (OXY) 1.60 21 2.23

7/26 Q1 2013 Precision Castparts PCP 2.36 20 1.97

7/26 BMO Q2 2012 MetroPCS Communications, Inc PCS 0.21 26 0.23

7/26 AMC Q2 2012 百利金融集团(The Principal Financial Group)

(PFG) 0.74 19 0.73

7/26 BMO Q2 2012 PulteGroup, Inc (PHM) 0.05 21 -0.15

7/26 BMO Q2 2012 ProLogis (PLD) -0.04 2 -0.49

7/26 AMC Q2 2012 Republic Services, Inc (RSG) 0.49 9 0.49

7/26 11:00 Q2 2012 Raytheon (RTN) 1.22 21 1.23

7/26 BMO Q2 2012 Sprint Nextel Corp (S) -0.40 32 -0.28

7/26 AMC Q3 2012 (星巴克)Starbucks (SBUX.O) 0.45 28 0.36

7/26 BMO Q2 2012 联合技术(United Technologies) (UTX.N) 1.41 20 1.45

7/26 BMO Q2 2012 Vulcan Materials Co (VMC) 0.06 14 0.07

7/26 AMC Q2 2012 VeriSign, Inc (VRSN.O) 0.45 14 0.38

7/26 BMO Q2 2012 Ventas (VTR) 0.33 5 0.11

7/26 BMO Q2 2012 Waste Mgmt (WM) 0.53 9 0.50

7/26 BMO Q2 2012 Watson Pharma WPI 1.38 21 1.01

7/26 BMO Q2 2012 艾克森美孚 (Exxon Mobil) (XOM) 1.95 19 2.18

7/26 11:00 Q2 2012 Zimmer Hldg, Inc ZMH 1.32 27 1.21

7/27 BMO Q2 2012 Aon plc (AON) 1.01 17 0.83

7/27 BMO Q2 2012 Coventry Health Care, Inc CVH 0.63 18 0.80

7/27 BMO Q2 2012 雪佛龙(Chevron) (CVX) 3.21 18 3.85

7/27 BMO Q3 2012 D.R. Horton (DHI) 0.20 21 0.09

7/27 BMO Q2 2012 DTE Energy Company (DTE) 0.70 7 0.65

7/27 BMO Q3 2012 Helmerich & Payne, Inc. (HP) 1.16 23 1.00

7/27 BMO Q1 2013 雷格梅森(Legg Mason) (LM) 0.01 10 0.40

7/27 Q2 2012 默克(Merck & Co., Inc.) (MRK) 1.01 19 0.95

7/27 BMO Q2 2012 Newmont Mining Corp. (NEM) 0.93 15 0.90

7/27 BMO Q2 2012 Newell Rubbermaid (NWL) 0.45 13 0.46

7/27 BMO Q2 2012 Weyerhaeuser Co. (WY) 0.10 14 0.06

7/30 AMC Q2 2012 Anadarko Petroleum Corp. (APC) 0.78 29 1.14

7/30 BMO Q3 2012 Franklin Resources (BEN) 2.05 19 2.26

7/30 AMC Q2 2012 Eastman Chemical Company (EMN) 1.29 9 1.38

7/30 AMC Q2 2012 Fiserv Inc (FISV.O) 1.26 19 1.13

7/30 AMC Q2 2012 Flowserve Corp. (FLS) 1.91 11 1.76

7/30 AMC Q3 2012 Jacobs (JEC) 0.75 20 0.71

7/30 BMO Q2 2012 Loews Corp. (L) 0.72 3 0.59

7/30 AMC Q2 2012 Masco